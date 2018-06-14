Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, написала письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение парламентария к российскому лидеру опубликовано на ее странице в Facebook.
© Sipa / Scanpix

”Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считаные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного на Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом”, — написала Савченко.

”Такой ваш жест доброй воли как главы Российской Федерации продемонстрировал бы всему миру ваше желание помочь этим украинским гражданам увидеть свои семьи и близких, вернуться домой, на свою родину, на Украину, и что жизнь человека является наивысшей ценностью для российского народа и ее представителей во власти”, — обратилась депутат Рады к Путину.

По ее мнению, ”освобождение украинских граждан, которые находятся в заключении в Российской Федерации, покажет всему миру добрую волю [Путина] и существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также позволит существенно улучшить двусторонний диалог со многими странами”.

”Я прошу вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен, что для Российской Федерации есть важным, исходя из ваших заявлений”, — написала Савченко.

К письму приложен список из 66 имен — ”украинских политзаключенных, которые находятся в местах лишения свободы Российской Федерации”. В списке, среди прочих, присутствуют режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко. Само же письмо направлено в приемную президента России.

Lenta.ru
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