Россия может серьезно сократить нефтедобычу или даже совершенно исчезнуть с рынка углеводородов "через девятнадцать лет". Уверенность в этом в интервью Bloomberg высказал первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Полную стенограмму интервью с ним агентство выложило в пятницу, 5 октября.

Аль Сауд спрогнозировал, что спрос на черное золото будет расти до 2030 года "более чем на один процент", "от 1 до 1,5 процента, а, возможно, и больше". Это будет сопровождаться уходом с рынка целого ряда производителей, включая Россию и Китай, считает заместитель премьера.

"Мы полагаем, например, что Китай резко сократит добычу или даже исчезнет" как поставщик "через пять лет", убежден наследный принц.

Эр-Рияд нарастит объем поставок

На фоне растущего спроса и оттока с рынка ряда других игроков "Саудовская Аравия должна будет в будущем нарастить объемы поставок", прогнозирует он, добавив, что не видит угрозы в связи с растущими объемами выпуска электромобилей. "Сегодня никто не говорит о самолетах, летающих на электричестве, или судах, передвигающихся в море посредством электричества", - добавил собеседник агентства.

Несмотря на планы и дальше продолжать нефтедобычу Эр-Рияд еще в 2016 году провозгласил цель: преодолеть к 2030 году нефтяную зависимость. В марте этого года принц Сальман сделал важный шаг на этом направлении, подписав в Нью-Йорке с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаёси Соном соглашение о намерениях, предусматривающее поэтапное сооружение в Саудовской Аравии солнечных электростанций суммарной мощностью примерно в 200 гигаватт. Эти объемы выработки сопоставимы с показателями производства 200 энергоблоков атомных электростанций.