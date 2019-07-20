Салман, король Саудовской Аравии, дал согласие на размещение американских войск на территории королевства. Об этом сообщило государственное информагентство SPA.
JAV kariai Saudo Arabijoje
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Войска США получили право находиться в Саудовской Аравии "для активизации сотрудничества в интересах региональной безопасности и стабильности, и поддержания мира".

Это решение принято на фоне обострения кризиса в отношениях США и Ирана.

Представитель США сообщил, что речь может идти о переброске в Саудовскую Аравию примерно 500 военнослужащих.

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В июне Пентагон заявил, что может направить на Ближний Восток 1 тыс военных, однако не указал в какие государства региона.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Саудовскую Аравию важным партнером США на Ближнем Востоке и союзником в противостоянии Ирану.

"Голос Америки"
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