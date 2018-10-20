Спустя почти три недели после исчезновения в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", передают в ночь на субботу, 20 октября, саудовские государственные агентства со ссылкой на генпрокуратуру страны. Согласно этому же заявлению, по делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.
Вследствие скандала в отставку были отправлены заместитель главы Службы общей разведки Ахмад Ассири и высокопоставленный советник короля Сауд Кахтани. Ахмад Ассири является советником наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, о котором исчезнувший журналист написал немало критических статей.
Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.19
19 октября страны "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.
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