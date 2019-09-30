Саудовская Аравия предупредила о возможном скачке цен на нефть из-за действий Ирана

"Если мир не предпримет решительных действий по сдерживанию Ирана, мы увидим дальнейшую экспансию, которая угрожает мировым интересам. Поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть подпрыгнут до невообразимо высоких показателей, которых мы еще никогда не видели", - сказал бин Салман в интервью телеканалу Си-би-эс.

По словам наследного принца, Ближний Восток обеспечивает около 30% мировых поставок энергоносителей, около 20% глобальных торговых коридоров и около 4% мирового ВВП.

"Представьте себе, что эти три составляющие исчезли. Это означает полный коллапс глобальной экономики, а не только Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока", - предположил бин Салман.

На прошлой неделе Эр-Рияд обвинил Иран в проведении ракетного обстрела и использовании дронов при налете на стратегически важные нефтяные саудовские объекты.

Власти США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Однако Тегеран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.

Ответственность за убийство Хашогги



Бин Салман также признал ответственность своей страны за убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.

"Я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более что это (убийство) было совершено людьми, работавшими в саудовском правительстве", - сказал он.

При этом наследный принц подчеркнул, что лично не давал никаких приказов об убийстве журналиста и не знал о готовившемся преступлении.

В июне ООН опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Мухаммед бин Салман лично причастен к убийству Хашогги. ЦРУ и ряд других западных разведслужб также заявляли, что саудовский наследный принц лично распорядился о проведении операции по ликвидации журналиста, критиковавшего его в своих публикациях.

По делу об убийстве Хашогги были арестованы 11 человек. В январе прокуратура Саудовской Аравии потребовала для пяти из них смертной казни.