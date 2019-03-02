Саудовская Аравия лишила гражданства Хамзу бен Ладена, сына бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. По информации официальной правительственной газеты Umm al-Kura, министерство внутренних дел королевства опубликовало соответствующий указ в феврале, однако публично об этом стало известно в пятницу, 1 марта.

Днем ранее Госдепартамент США объявил награду в размере до 1 миллиона долларов (в пересчете - 880 тысяч евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Вашингтон называет его одним из лидеров террористической группировки. По информации Госдепартамента, Хамза бен Ладен с августа 2015 года призывал своих сторонников совершать нападения на Соединенные Штаты и их западных союзников в отместку за то, что спецназ США в 2011 году ликвидировал его отца. Кроме того, сын террориста выступал с призывами к свержению власти в Саудовской Аравии.

В январе 2017 года Госдепартамент Соединенных Штатов внес Хамзу бен Ладена в список террористов. Его предполагаемые активы в США были заморожены, а гражданам США запрещено проводить с ним деловые операции.