Ведутся поиски возможных выживших. На борту помимо Мукрина находились несколько высокопоставленных чиновников. Они возвращались с осмотра прибрежных объектов в районе города Абха, сообщает "Дождь".

Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом. По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек, пишет "Русская служба Би-би-си".

Контакт с вертолетом пропал в районе заповедника Реда. Провинция Асир находится на юго-западе Саудовской Аравии. Мансур бин Мукрин — член правящей саудовской династии. Его отец, Мукрин бин Абдул-Азиз Аль Сауд, с января по апрель 2015 год был наследным принцем страны, однако затем король Салман изменил порядок престолонаследия.

Накануне в стране задержали 11 принцев, четырех министров, а также десятки бывших чиновников. Их обвинили в коррупции и отмывании денег.

По данным Al Arabiya, среди обвиняемых — саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также глава Министерства экономики страны, принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд перед этим заявил, что в руководстве страны есть люди, «которые ставят свои личные интересы выше общественных» и анонсировал кампанию «по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью» и распорядился о создании антикоррупционного комитета под руководством наследного принца.

Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.

Причина крушения вертолета пока неизвестна.

Саудовская Aравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене.

В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в сторону аэропорта Эр-Рияда.

Антикоррупционная кампания и цена на нефть

Стоимость барреля нефтяной марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки 62,87 доллара впервые с июля 2015 года. По мнению экспертов, к увеличению цены на нефть привели сообщения из Саудовской Аравии, где в рамках начавшейся масштабной борьбы с коррупцией были арестованы 11 членов королевской семьи, пишет newsru.com

Как отмечает агентство Bloomberg, на нефтяных котировках, в частности, сказался арест члена правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывшего главы Минфина Саудовской Аравии Ибрагима аль-Ассафа. Аналитик Emirates Nbd Эдвард Белл подчеркнул, что трансформация в королевстве неизбежно влечет за собой усиление нестабильности и политических рисков.

Aгентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии сообщает о том, что задержанных членов королевской семьи обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате и других преступлениях.

Так, владелец инвестиционной компании ​Kingdom Holding, племянник короля аль-Валид ибн Талал подозревается в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег у чиновников, принц Митаб бен Абдалла - в растрате, найме на работу "мертвых душ" и передаче госконтрактов собственным компаниям. Бывший губернатор Эр-Рияда, принц Турки ибн Абдулла, по версии следствия, снабжал контрактами собственные компании и допустил злоупотребления при строительстве метро.

4 ноября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о начале масштабной борьбы с коррупцией в стране и издал указ о создании соответствующего ведомства - верховного комитета.

Антикоррупционный комитет возглавил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Ведомство уполномочено проводить расследования, выдавать ордера на арест, вводить запреты на поездки, раскрывать и замораживать счета, отслеживать средства, активы и предотвращать их перевод любыми лицами и организациями.