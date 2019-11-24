Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш заявил изданию Defence News в субботу, 23 ноября. Членам Сената и Палаты представителей еще предстоит выработать итоговую позицию по документу.

Штрафные меры обойдутся подрядчикам "в значительную сумму", отметил Риш. По его мнению, компании закроются, если предложенные санкции будут одобрены. Российская сторона в таком случае будет вынуждена "искать иной способ" реализации проекта, добавил он.

Текст положения о санкциях на данный момент не обнародован, но он, по словам Джеймса Риша, схож с актом о защите энергетической безопасности Европы.

Спорный "Северный поток - 2"

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания) разрешили прокладку труб. В правительстве России рассчитывают на запуск газопровода в середине 2020 года.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.