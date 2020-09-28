Санкции США против "Северного потока - 2" не противоправны

Санкции США против немецких компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток - 2", не являются явным нарушением международного права. К такому выводу пришла Научная служба бундестага ФРГ, сообщает агентство dpa утром в понедельник, 28 сентября.

При условии, что США будут действовать "умеренно" и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, "международное право может мало что противопоставить принятию экстерриториальных санкций", говорится в экспертном заключении, подготовку которого поручила Научной службе бундестага член комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Германия - против санкций по "Северному потоку - 2"

Президент США Дональд Трамп резко критикует строительство газопровода "Северный поток - 2". Германию он упрекает в том, что она хочет получить от США военную поддержку и в то же время помогает России увеличить доходы от газового экспорта. При этом оппоненты Трампа считают, что его главная цель - расчистить для США европейский рынок сбыта для американского сжиженного газа.

Применение экстерриториальных санкций к газопроводу "Северный поток - 2" является спорным, поскольку эти санкции не защищают напрямую ни территорию, ни граждан, ни предприятия вводящей их страны (США). В августе сенаторы США впервые заговорили о конкретных санкциях, которые могли бы быть применены в отношении немецкого порта Мукран, играющего важную роль в постройке газопровода.

Правительство ФРГ выступает против введения экстерриториальных санкций. В Еврокомиссии также уже звучали предположения, что они стали бы нарушением международного права.