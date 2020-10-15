По ее сведениям, штрафные меры коснутся семи человек и одной организации. Среди физических лиц, которым запретят въезд на территорию ЕС и чьи счета на территории Евросоюза будут заморожены, - директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Кроме того, санкции будут наложены на близкого президенту РФ олигарха Евгения Пригожина, которого независимые СМИ называют "поваром Путина". В юридическом смысле его обвиняют в нарушении эмбарго на поставки оружия в охваченную гражданской войной Ливию, где воюют наемники связанной с ним частной военной компании (ЧВК) Вагнера, но политически, как отмечает SZ, имя Пригожина, неоднократно угрожавшего Навальному, включат в санкционный список за отравление российского оппозиционера.

По данным немецкого издания, под санкции попадет и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, осуществлялась разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного при покушении на жизнь Навального. Решение по санкциям вступит в силу 15 октября.

"Нет иного правдоподобного объяснения"





ЕС обвиняет Россию в том, что она не содействует раскрытию отравления Алексея Навального боевым отравляющим веществом. "Нет иного правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности",- обосновали свою санкционную инициативу министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Мас (Heiko Maas) и Жан-Ив Ле Дриан.

Глава российского МИДа Сергей Лавров уже объявил, что Россия введет "зеркальные" ответные санкции.