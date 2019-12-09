Новым премьер-министром Финляндии станет министр транспорта и связи Санна Марин. Она была избрана на заседании Совета уполномоченных СДП голосами 32-29. На пост премьера претендовал также председатель парламентской фракции СДП Антти Линдтман, пишет Yle.
Sanna Marin
© Reuters / Scanpix

Марин служит депутатом парламента с 2015 года.

34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять ”женская пятерка” — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.

Марин, однако, пока будет руководить только министерской группой СДП, а председателем партии до лета останется уходящий премьер-министр Антти Ринне.

Руководящие органы СДП еще сегодня вечером примут решение также о других перестановках в министерской группе партии. Напомним, что министр по вопросам муниципалитетов Сирпа Паатеро покинула свое место полторы недели назад.

Парламент проголосует по доверию новому премьер-министру, вероятно, во вторник. После этого президент назначит новое правительство.

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