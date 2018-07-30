Проект представили на прошлой неделе в Нью-Йорке, в Высшей школе журналистики Городского университета Нью-Йорка в рамках двухдневной конференции, сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что в конференции участвовали получатели грантов на высокотехнологические проекты в сфере медиа.
По словам одного из авторов проекта Алексея Фурмана, они решили реконструировать шаг за шагом, как развивались события в трагический день 20 февраля 2014 года.
"Зрители смогут пройти маршрутом демонстрантов по Институтской улице, когда им удалось потеснить с нее полицию. Мы во многом опирались на архивную документальную съемку и на записанные на видео свидетельства участников Майдана. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями героев "небесной сотни"", - рассказал Фурман.
В первый день конференции участники встречи посмотрели демонстрационные "видео 360" украинской программы Aftermath VR в новом зрелищном центре VR World в Нью-Йорке. На протяжении месяца посетители центра смогут увидеть короткое "демо" этого проекта.
Зрителю выдается специальный шлем с очками и два "контролера" для обеих рук. Управляя ими, он виртуально движется по Институтской улице, тем же маршрутом, каким шли участники Майдана, тесня полицейских-спецназовцев.
По ходу движения можно останавливаться, осматривая все вокруг и активизируя видеосвидетельства очевидцев и комментаторов, эпизоды архивных документальных съемок, а также отдельные трехмерные артефакты Майдана, например, каски демонстрантов и фрагменты брусчатки.
По словам Фурмана, осталось завершить еще примерно треть проекта Aftermath VR.
Премьера его в Украине запланирована на ноябрь 2018 года.
Как сообщалось, утром 20 февраля 2014 года подразделения правительственного спецназа, включая снайперов, открыли огонь на поражение против демонстрантов, вооруженных битами и самодельными деревянными щитами.
В тот день были убиты от 67 до 100 человек.
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