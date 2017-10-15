На острове приземлился лайнер южноафриканской компании SA Airlines c 78 людьми на борту, который совершил шестичасовой перелет из Йоханнесбурга. Такие рейсы планируется сделать еженедельными.
На острове Святой Елены проживает около 4500 человек. Строительство аэропорта обошлось казне Великобритании в 285 миллионов фунтов стерлингов. При этом конструкторы допустили ряд просчетов, из-за чего авиагавань некоторое время не могла принимать крупные воздушные суда. Из-за этого аэропорт в британских СМИ получил название "самого бесполезного в мире".
Впервые пассажирский самолет приземлился в аэропорту только через год после его постройки, в мае 2017-го.
Остров Святой Елены известен благодаря Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании свои последние годы. Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте его истории.
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