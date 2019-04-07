Самые богатые женщины в мире: кто они и как сколотили состояние

Именно это и произошло на этой неделе, когда основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи пришли к соглашению о том, как поделить нажитый капитал.
Маккензи Безос сохранит 4% акций Amazon. Они оцениваются в 35,6 млрд долларов, и она, таким образом, займет 24 строчку в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Среди женщин она третья по объему капитала.
Так кто же входит в список самых богатых женщин?
И как они попали в этот список?
1. Франсуаза Беттанкур-Майерс
Состояние: 49,3 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 15 место, согласно журналу Forbes.
Кто она?
Она унаследовала состояние от своей матери, Лилиан Беттанкур, которой принадлежала компания парфюмерии и косметики L'Oréal. Сейчас наследница владеет 33% акций компании.
Франсуаза Беттанкур-Майерс была в плохих отношениях со своей матерью, они даже судились в 2007 году.
Франсуаза Беттанкур-Майерс утверждала в суде, что здоровье матери ухудшается, в результате чего ее окружение пытается ее финансово эксплуатировать.
Мать и дочь восстановили свои отношения за несколько лет до смерти Лилиан Беттанкур.
65-летняя Франсуаза Беттанкур-Майерс также занимается исследовательской работой и опубликовала несколько трудов о греческих богах, а также об истории отношений между христианами и евреями.
2. Алис Уолтон
Состояние: 44.4 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 17 место.
Кто она?
69-летняя Алис Уолтон - единственная дочь Сэма Уолтона, основателя сети супермаркетов Walmart.
В отличие от двух своих братьев, она не принимала участия в управлении компанией и занималась искусством. Она стала председателем совета музея американского искусства в городе Бентонвиль, в Арканзасе.
3. Маккензи Безос
Состояние: не менее 35,6 млрд долларов. Это лишь стоимость ее доли акций в Amazon. Ее истинное состояние может быть больше. Насколько больше, нам рано или поздно расскажет Forbes.
Кто она?
Маккензи Безос 48 лет. Она вышла замуж за Джеффа Безоса в 1993 году, когда они оба работали в хедж-фонде. У них четверо детей.
Она родом из Калифорнии и была одной из первых, кто работал на Amazon. Она опубликовала два романа.
Маккензи Безос, в девичестве Маккензи Таттл, также основала неправительственную организацию по борьбе с буллингом Bystander Revolution.
4. Жаклин Марс
Состояние: 23,9 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 33 место, хотя, может быть, ее ранг в этом списке понизился на одну ступень после развода семьи Безос.
Кто она?
79-летней Жаклин Марс принадлежит треть компании Mars, которая, среди прочего, производит знаменитые шоколадные батончики. Компания была основана ее дедушкой Фрэнком Марсом в 1911 году.
Она работала в этой компании в течение 20 лет и оставалась в совете директоров до 2016 года.
Сейчас она занимается филантропией и входит в состав совета директоров Вашингтонской национальной оперы и Национального архива.
Mars производит не только шоколадные батончики. Компания - крупнейший в США производитель кормов для домашних животных.
5. Ян Хуэйянь
Состояние: 22,1 млрд долларов. Она самая богатая женщина в Китае, а в списке самых богатых людей она занимает 42 место.
Кто она?
37-летней Ян Хуэйянь принадлежит большинство акций строительной и девелоперской компании Country Garden Holdings.
Согласно сайту компании, она третья по величине компания-застройщик в мире.
Ян Хуэйянь училась в Университете штата Огайо. Она унаследовала 57% акций компании от своего отца.
6. Сюзанн Клаттен
Состояние: 21 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 42 место.
Кто она?
56-летняя гражданка Германии разбогатела благодаря акциям в фармацевтических и автомобилестроительных компаниях.
После смерти родителей она унаследовала 50% акций химической компании Altana AG. Ей и ее брату также принадлежат почти 50% акций BMW.
Затем она выкупила всю компанию Altana AG, а также приобрела акции в целом ряде других фирм.
7. Лорин Пауэлл Джобс
Состояние: 18,6 млрд долларов. В списке самых богатых людей она занимает 54 место.
Кто она?
Вдова одного из основателей Apple Стива Джобса. После кончины мужа она и ее семья унаследовали 20 млрд долларов в Apple и Disney.
С тех пор 55-летняя Лорин инвестировала часть денег в журналистику, получив большинство акций журнала Atlantic, а также вкладывала деньги в Mother Jones и ProPublica.
Она также помогает организациям, борющимся за реформы в образовании и миграционном законодательстве.
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