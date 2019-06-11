Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца

По данным специализирующегося на искусстве портала Artnet, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула, сообщает РИА Новости.
Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории.
С полотном тогда расставался российский миллиардер Рыболовлев на фоне пошатнувших капитализацию его коллекции судебных разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье. Выяснилось, что Бувье на формировании частного собрания неплохо зарабатывал. Того же "Спасителя" купил за 80 миллионов, а Рыболовлеву продал за 127.
Картина "Спаситель мира", как считается, была написана после 1505 г., является единственной работой да Винчи, которая находится в частных руках на данный момент.
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