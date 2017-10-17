Представитель армии Израиля сообщил об уничтожении сирийской батареи ПВО, открывшей огонь по израильским самолетам в воздушном пространстве Ливана.
Izraelio karo lėktuvas
© AFP/Scanpix

Самолеты израильских ВВС открыли ответный огонь после того, как их обстреляла батарея сирийских ПВО. Самолеты проводили разведывательный полет в воздушном пространстве Ливана, они не получили повреждений в результате обстрела, сообщил официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус. По его словам, сирийская батарея ПВО была уничтожена в результате ответного удара.

"Сирийский режим несет ответственность за огонь, открытый с его территории. Мы рассматриваем этот инцидент как открытую провокацию, и мы не допустим этого", — приводит издание Haaretz слова представителя армии Израиля Ронена Манелиса. По словам Манелиса, российским военным сообщали о ходе операции в режиме реального времени.

Deutsche Welle
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