Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где находится шесть школ, и попал, в частности, на детскую площадку.

Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи.

Рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться.

Авиационное ведомство США заявило, что сброс топлива из баков перед экстренной посадкой по правилам может осуществляться только над специально обозначенными нежилыми районами. Идет расследование.

