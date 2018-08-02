"В районе ответственности Турецкой Республики над международными водами Черного моря во время полета самолета А330 авиакомпании iFly произошло срабатывание бортовой системы предупреждения опасных сближений TCAS", — рассказал Ивашов.
Ивашов также сообщил, что экипаж самолета действовал в соответствии с инструкцией и выполнил рекомендации системы, уйдя с текущего курса.
"Какая-либо информация по тому воздушному судну, предупреждение о сближении с которым выдал TCAS, в настоящее время отсутствует. Проводится разбирательство", — уточнил Ивашов.
Об опасном сближении неизвестного самолета с самолетом iFly в небе над Черным море также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в туристической отрасли.
По словам собеседника агентства, это был самолет Airbus A330 авиакомпании iFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву. Он уже приближался к границе с Россией, когда в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном.
"Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что, несмотря на благополучное завершение опасной ситуации, выйти на связь с виновником инцидента не удалось. "Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", — сказал источник.
РБК направил запрос в авиакомпанию iFly.
Авиакомпания iFly — российская чартерная авиакомпания, в основном выполняет авиарейсы по популярным туристическим направлениям, в том числе обслуживает туристических операторов TEZ Tour и TUI. Базируется в московском аэропорту Внуково.
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