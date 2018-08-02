Неопознанный самолет опасно сблизился с самолетом российской авиакомпании iFly в небе над Черным морем, в воздушном пространстве Турции. Об этом РБК сообщил Николай Ивашов, пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которая предоставляет аэронавигационные услуги в России. По его словам, инцидент произошел 1 августа в 9:50 утра.
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"В районе ответственности Турецкой Республики над международными водами Черного моря во время полета самолета А330 авиакомпании iFly произошло срабатывание бортовой системы предупреждения опасных сближений TCAS", — рассказал Ивашов.

Ивашов также сообщил, что экипаж самолета действовал в соответствии с инструкцией и выполнил рекомендации системы, уйдя с текущего курса.

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"Какая-либо информация по тому воздушному судну, предупреждение о сближении с которым выдал TCAS, в настоящее время отсутствует. Проводится разбирательство", — уточнил Ивашов.

Об опасном сближении неизвестного самолета с самолетом iFly в небе над Черным море также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в туристической отрасли.

По словам собеседника агентства, это был самолет Airbus A330 авиакомпании iFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву. Он уже приближался к границе с Россией, когда в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном.

"Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, несмотря на благополучное завершение опасной ситуации, выйти на связь с виновником инцидента не удалось. "Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", — сказал источник.

РБК направил запрос в авиакомпанию iFly.

Авиакомпания iFly — ​российская чартерная авиакомпания, в основном выполняет авиарейсы по популярным туристическим направлениям, в том числе обслуживает туристических операторов TEZ Tour и TUI. Базируется в московском аэропорту Внуково.

РБК
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