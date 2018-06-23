У самолета российской авиакомпании UTair, перевозившего 70 перуанских болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень, загорелась турбина. Об этом пишет Znak.com.
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© Shutterstock nuotr.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на RPP, они летели в Москву через Тюмень. За 20 минут до посадки пассажиры услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые пассажиры увидели, как загорелась турбина. Перуанцы отметили, что экипаж самолета не говорил по-английски, им ничего не разъяснили о происшествии.

Это не первый случай с возгоранием самолета во время ЧМ-2018 по футболу. Ранее самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе, когда команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа против Уругвая.

Команда Саудовской Аравии летела из Санкт-Петербурга на Airbus A-319. Прямо во время полета у самолета загорелся двигатель. При этом команда в штатном режиме приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону, никто не пострадал.

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