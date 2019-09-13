Самолет Airbus A330-243 следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун, но вынужден был совершить незапланированную посадку в Шенноне, Ирландия.
Это произошло после того, как приборная панель начала плавиться, и в кабине пилотов появился дым. Летчикам пришлось воспользоваться кислородными масками. В результате инцидента никто не пострадал.
В докладе не уточняется, какой авиакомпании принадлежал самолет, но известно, что случилось это 6 февраля.
По данным международной некоммерческой организации Flight Safety Foundation, это был самолет компании Condor Airlines flight, но рейс выполнялся компанией Thomas Cook Airlines.
Что произошло в кабине?
По данным Отдела по расследованию авиационных происшествий, командир воздушного судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им подали кофе. Горячий напиток принесли в стаканчиках без крышек, что было обычной практикой для этой авиакомпании.
Командир поставил чашку на откидной столик, с которого она и была опрокинута. Большая часть кофе попала на колени командира, но оставшееся пролилось на приборную панель.
Оборудование в результате разогрелось настолько, что кнопки начали плавиться. Это привело к частичному отказу приборной панели и проблемам со связью.
Тогда было принято решение развернуться и приземлиться в Шенноне. Посадка прошла благополучно.
Как говорится в докладе, авиакомпания сделала выводы: у стаканчиков с кофе появились крышки.
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