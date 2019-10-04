Недалеко от аэропорта Львова военный самолет АН-12 совершил аварийную посадку. 4 октября в 07:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12, передает "УНIАН".
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"В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - сообщили в ГСЧС.

Число погибших в результате падения самолета под Львовом возросло Как сообщил у себя на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, число погибших в результате аварийной посадки самолета во Львовской области возросло до пяти человек.

«Пятеро погибших», - написал он. По его словам, аварийную посадку самолет совершил в связи с тем, что закончилось топливо. На данный момент, как добавил министр, начато расследование.

В аэропорту "Львов" сообщили, что самолет летел из испанского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки. Сразу же перед планируемой посадкой он исчез с радаров.

УНИАН

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Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку у Львова: пятеро погибших

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