Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль 1 ноября в 13:10 по местному времени (15:10 по Москве). По словам пассажиров, через несколько часов после вылета командир экипажа по громкой связи сообщил, что у лайнера нет разрешения лететь над российской территорией, из-за чего экипаж возвращается в Париж.
В результате часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось провести ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В авиакомпании также выразили мнение, что могла произойти компьютерная ошибка.
Росавиация в пятницу, 2 ноября, прокомментировала инцидент. Air France не запрашивала в российских органах соответствующего разрешения, сообщили ТАСС в ведомстве.
Как пояснили в российском агентстве воздушного транспорта, данный рейс на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство РФ и не требующим согласования со стороны России.
"1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через российское воздушное пространство. При этом соответствующего разрешения на использования воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила", - подчеркнули в Росавиации.
Экипаж самолета был проинформирован Госкорпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации об отсутствии разрешения на пролет. Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Однако пилоты приняли самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ.
"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", - считают в Росавиации.
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