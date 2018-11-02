Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France, следовавший из Парижа во вьетнамский город Хошимин, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после шести часов полета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Air France
© AP / Scanpix

Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль 1 ноября в 13:10 по местному времени (15:10 по Москве). По словам пассажиров, через несколько часов после вылета командир экипажа по громкой связи сообщил, что у лайнера нет разрешения лететь над российской территорией, из-за чего экипаж возвращается в Париж.

В результате часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось провести ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В авиакомпании также выразили мнение, что могла произойти компьютерная ошибка.

Статьи по теме:
В связи с забастовкой отменены почти треть рейсов Air France  (2)
Рейс British Airways задержали из-за мыши в самолете

Росавиация в пятницу, 2 ноября, прокомментировала инцидент. Air France не запрашивала в российских органах соответствующего разрешения, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как пояснили в российском агентстве воздушного транспорта, данный рейс на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство РФ и не требующим согласования со стороны России.

"1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через российское воздушное пространство. При этом соответствующего разрешения на использования воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила", - подчеркнули в Росавиации.

Экипаж самолета был проинформирован Госкорпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации об отсутствии разрешения на пролет. Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Однако пилоты приняли самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ.

"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", - считают в Росавиации.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Таможня США разрешила въезд в страну гражданам мусульманских стран (2)

Американская Таможенно-пограничная служба сообщила...

Мышь задержала рейс Air France на двое суток (2)

Рейс авиакомпании Air France из столицы Мали Бамако в Париж...

В мире

Константинополь: Московского патриархата в Украине больше нет (5)

Недавнее решение синода Вселенского патриархата...

Посол России в Латвии: после развала СССР 25 миллионов русских внезапно оказались в чужом мире (6)

В связи с развалом СССР 25 миллионов русских внезапно...

Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ (2)

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France ,...

Bloomberg

Трамп собирается заключить торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил ключевым...

Большинство членов ООН выступили за снятие эмбарго с Кубы (2)

Большинство государств-членов ООН поддержали снятие...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: мне неспокойно за Европу, за Литву и за учрежденную мной партию (27)

Бывший первый фактический глава независимой Литвы...

Обязательное страхование водителей в Литве может подорожать в два раза (59)

Обязательное страхование водителей в Литве за...

В Европе меняется порядок подсчета процентной ставки – жителей Литвы ждут перемены (18)

Назревает реформа подсчета европейской межбанковской...

Палуцкас не одобряет объявление 2 ноября выходным: в Литве слишком много религиозных праздников

Лидер литовских социал-демократов Гинтаутас Палуцкас...

Синоптик: после теплой пятницы погода изменится

2 ноября в Литве воздух местами прогреется до 17...