Хотя бы потому, что впервые в истории конференции страной-председателем является одна страна, а проводится она - в другой.

Фиджи и Германия поделили обязанности

По принципу ротации в этом году Конференция ООН по проблемам глобального изменения климата должна была пройти на островах Фиджи. Однако небольшой архипелаг оказался технически не в состоянии принять на своей территории 25 тысяч гостей. В связи с этим конференцию решено было перенести в Бонн, где находится штаб-квартира Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

При этом председателем конференции остается именно Фиджи, поскольку изменения климата представляют серьезную угрозу для существования архипелага, состоящего более чем из 300 островов. Германия, в свою очередь, заверила, что лишь технически является принимающей стороной конференции. "Председательство и повестка дня - в руках Фиджи", - сообщил замминистра охраны окружающей среды Йохен Фласбарт.

Власти Фиджи воспользуются случаем, чтобы привлечь внимание к "уязвимости тихоокеанских островных государств", считает эксперт по климату благотворительной организации Brot für die Welt Сабине Миннингер. По ее словам, эти государства особенно сильно ощущают изменения климата, прежде всего вследствие повышения уровня моря. "Оно уже привело к переселению жителей первой деревни на Фиджи", - рассказала Миннингер.

В Бонн приедут звезды Голливуда…

На время конференции по климату Бонн соберет элиту мировой политики и даже Голливуда. Среди знаменитых гостей, которых ожидают на Рейне, - актеры Леонардо Ди Каприо и Арнольд Шварценеггер. Оба - известные борцы за защиту климата. Ди Каприо, к примеру, - активный участник движения по преодолению последствий глобального потепления. А бывший губернатор Калифорнии основал при поддержке ООН некоммерческую организацию, призванную помогать властям на местном уровне реализовывать долгосрочные проекты в сфере низкоуглеродной экономики.

… и мировой политики

Мэр Бонна Ашок Шридхаран назвал 23-ю Конференцию ООН по изменению климата крупнейшей за всю историю. Мероприятие такого уровня не может обойтись без участия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая на некоторое время отвлечется от ведения в Берлине непростых переговоров о формировании коалиции и приедет в Бонн. Участников конференции поприветствует и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В числе именитых гостей-политиков на COP23 также должны приехать президент Франции Эмманюэль Макрон, губернатор штата Калифорния Джерри Браун, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Ожидается, что Макрон выступит перед делегатами совместно с Меркель.

Позиция США не повлияет на переговоры

В этом году участники конференции должны конкретизировать планы реализации соглашения по климату, подписанного в 2015 году в Париже.

Тогда поддержавшие инициативу ООН государства взяли на себя обязательства сокращать выбросы парниковых газов, чтобы до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия к показателю доиндустриальной эпохи.

Из 197 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата Парижское соглашение ратифицировали 169. Россия в их число не входит. Однако главной проблемой остается позиция США. В июне президент Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения. Впрочем, на деле этот процесс окажется не таким быстрым: чтобы полностью выйти из соглашения, США потребуется 3,5 года. Поэтому американская делегация не стала отменять свое участие в нынешней конференции по климату.

"Я очень рада, что госсекретарь Рекс Тиллерсон на самом деле занимает довольно взвешенную позицию. И я уверена, что американская делегация в любом случае не будет препятствовать переговорам", - отметила министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс.

Конференция стоимостью в 117 млн евро

По подсчетам ее ведомства, организация конференции обойдется в 117 миллионов евро. Одна только система защиты от наводнения, установленная на случай разлива воды в Рейне, стоит 2 миллиона.

Буквально за пару месяцев организаторы возвели на берегу реки, а также рядом с находящимися по соседству зданием ООН и Всемирным конференц-центром целый городок. Переговоры 197 стран-участниц пройдут в специально построенных павильонах общей площадью в 55 тысяч квадратных метров.

Куда сложнее оказалось разместить 25 тысяч участников конференции в гостиницах. Поскольку 9 тысяч мест в отелях Бонна оказалось явно недостаточно, приехавшие на COP23 делегаты, представители НКО и журналисты поселились и в соседнем Кельне. За неделю до начала конференции ни в Бонне, ни в Кельне уже не было практически ни одного свободного места, а цены взлетели до 300-400 евро за ночь. Несколько тысяч мест заранее зарезервировал организатор туров и конференций Tourismus und Congress GmbH, который занимался размещением участников COP23 по заданию министерства охраны окружающей среды Германии. Для бронирования этих мест компания открыла телефонную горячую линию.

Разместить гостей саммита помогали даже жители Бонна, которые через Facebook бесплатно предлагали спальные места у себя дома. Особенно кстати это оказалось для участников конференции из беднейших стран, сообщила медиакомпания SWR. “Отличная инициатива для такого интернационального города”, - похвалил боннцев в интервью газете General-Anzeiger официальный представитель природоохранного ведомства Франц Эмде.