"Самое дорогостоящее сокрытие всех времен": американские СМИ рассказали о происхождении коронавируса в Ухане

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а нулевой пациент затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане. При этом вирус возник в лаборатории не в качестве биологического оружия, а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. По мнению источников, ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным сокрытием всех времен".

Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов. Утверждалось, что первым человеком, у которого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками. Fox News указывает, что там никогда не продавались летучие мыши, а возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

При этом Китай "на 100 процентов" скрыл или изменил данные о заражении коронавируса: врачи и журналисты, предупреждавшие о развитии вируса "исчезли". Кроме того, Китай быстро прекратил поездки из Уханя в другие страны, но не прекратил международные рейсы из Уханя. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы с самого начала помогала Китаю в сокрытии следов.

Накануне президент США приостановил финансирование организации, заявив, что ВОЗ скрывала информацию о коронавирусе и основывалась на данных из Китая, которые не отражали истинных масштабов пандемии. Бывший руководитель британской разведки MI6 Джон Соэрс также обвинил власти Китая в том, что они скрыли от мира информацию о масштабности заболевания.

"Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов", - заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку "сейчас это не уместно", передает Reuters.

Как пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит InoPressa, окончательные выводы о том, как человек изначально мог заразиться новым типом коронавируса, отсутствуют до сих пор.

При этом в середине марта исследователи из команды шведского микробиолога и профессора Кристиана Андерсена выяснили, что новый вирус может особенно легко поражать человеческие клетки. Однако в целом он устроен не настолько оптимально, как стоило бы ожидать в случае с искусственно созданным биологическим оружием. К тому же неясно, зачем разрабатывать новый коронавирус из изначально безобидного для человека вируса, а не из давно известных коронавирусов, как MERS или SARS. Поэтому ученые считают сценарий разработки вируса в лаборатории неправдоподобным и рассматривают только вариант естественной передачи вируса человеку - либо напрямую от летучих мышей, либо через животное, ставшее промежуточным хозяином.

Британская Daily Mail также отмечает, что в Ухане находится Институт вирусологии, самая передовая лаборатория подобного типа в материковой части Китая. В 2018 году государственная газета People's Daily заявляла, что институт "способен проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами", такими как вирус Эбола. Ученые института были первыми, кто предположил, что геном вируса на 96% похож на геном вируса, обычно встречающегося у летучих мышей.

Второй институт, расположенный в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который находится всего в трех милях от рынка, как предполагается, также проводил эксперименты на животных с целью изучения передачи коронавирусов. Как утверждает профессор Ричард Эбрайт из Института микробиологии Ваксмана в Университете Рутгерса, штат Нью-Джерси, работники этого института осуществляют изучение вирусов, используя "уровень защиты 2", который обеспечивает лишь минимальную защиту от заражения, а не рекомендуемый "уровень 4".

"Исследование, проведенное Южно-Китайским технологическим университетом, пришло к выводу, что COVID-19 "вероятно" исходил из Центра по контролю и профилактике заболеваний, хотя вскоре после публикации исследования эта статья была удалена из социальной сети для ученых и исследователей. Интересно также, что когда в январе был закрыт рынок диких животных, в Beijing News появилось сообщение, что "нулевым пациентом" - первым инфицированным человеком - был Хуань Яньлин, исследователь из Института вирусологии. Институт назвал эту информацию "фейковой новостью": было заявлено, что Хуань покинул институт в 2015 году, он пребывает в добром здравии и у него не диагностирован COVID-19", - пишет газета.

Авторы статьи напоминают, что в 2004 году утечка из китайской лаборатории привела к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), убив одного человека и заразив девять других. Китайское правительство заявило, что утечка произошла в результате халатности, и пять высокопоставленных чиновников Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были наказаны.