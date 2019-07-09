Руководство институтов ЕС и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу рейса MH17, которая унесла жизни 298 человек. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве 8 июля, сообщает "Европейская правда".
Мемориал жертвам катастрофы MH17
© AFP / Scanpix

Документ напоминает, что 17 июля исполняется 5 лет со дня авиакатастрофы.

"Мы ожидаем на действенное привлечение к ответственности виновных в этой трагедии и призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность и сотрудничать в полной мере с тем, чтобы восстановить справедливость", - говорится в заявлении.

"В этом контексте Украина и ЕС приветствуют объявление 19 июня 2019 г. в Нидерландах Совместной следственной группой уголовных обвинений против четырех лиц, призывают Россию к полному сотрудничеству с продолжающимся следствием и выражают свою полную уверенность в независимости и профессионализме дальнейших юридических процедур", - отмечается в документе.

„Bellingcat“ paskelbė įtariamųjų už lainerio MH17 numušimą vardus - „Bellingcat“ nuotr.
„Bellingcat“ paskelbė įtariamųjų už lainerio MH17 numušimą vardus - „Bellingcat“ nuotr.
© DELFI
Статьи по теме:
Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "Бук"  (328)
Крушение "Боинга" MH17 над Донбассом: Malaysia Airlines заплатила родным жертв  (6)

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Украинская правда
Статьи по теме:

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ (54)

Бывший чемпион мира по шахматам считает возвращение...

Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17 (18)

Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи...

MH17: Подозреваемые названы, путь к суду открыт (19)

Названы подозреваемые в причастности к крушению...

Литва приветствует прогресс в расследовании катастрофы самолета MH17 (30)

МИД Литвы в четверг приветствовало прогресс,...

Родственники жертв назвали DW имена причастных к крушению рейса MH17 (359)

Родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга"...

ЕСПЧ требует от России объяснений по делу о катастрофе рейса MH17 (35)

ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных...

В мире

Казахстан уходит от кириллицы и советского прошлого (10)

В целях модернизации страны власти Казахстана хотят...

Глава администрации Гонконга заявила о "кончине" закона об экстрадиции

Кэрри Лам заявила об отсутствии планов возобновить...

Трамп отказался работать с послом Британии после утечки писем с критикой (1)

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не...

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро (2)

Правительство в Загребе подало заявление о...

В Азовское море вошел корабль ВМФ России (1)

Россия усилила группировку в Азовском море малым...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы остается на своем посту (9)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 июля...

Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики" (4)

Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...

Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (266)

Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...

Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (6)

Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...

В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (27)

В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...