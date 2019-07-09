Документ напоминает, что 17 июля исполняется 5 лет со дня авиакатастрофы.
"Мы ожидаем на действенное привлечение к ответственности виновных в этой трагедии и призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность и сотрудничать в полной мере с тем, чтобы восстановить справедливость", - говорится в заявлении.
"В этом контексте Украина и ЕС приветствуют объявление 19 июня 2019 г. в Нидерландах Совместной следственной группой уголовных обвинений против четырех лиц, призывают Россию к полному сотрудничеству с продолжающимся следствием и выражают свою полную уверенность в независимости и профессионализме дальнейших юридических процедур", - отмечается в документе.
Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
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