Саммит "большой семерки" начался 24 августа во французском городе Биаррице с совместного ужина лидеров стран-членов G7.
Работа саммита проходит на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Евросоюза. Так, незадолго до своего отъезда во Францию Трамп заявил, что США обложат повышенными пошлинам французские вина и примут другие ответные меры, в случае если президент Франции Эмманюэль Макрон не откажется от ввода налога для глобальных интернет-концернов, который затронет, в первую очередь, американские компании Google, Apple и Amazon.
Реагируя на это, председатель Евросовета Дональд Туск заявил незадолго до открытия встречи в Биаррице, что "Евросоюз ответит, если США введут таможенные пошлины против Франции".
Основные темы саммита "большой семерки"
В свою очередь хозяин саммита Макрон постарался снизить напряжение, заявив в эфире французского телевидения, что конфликты в торговле "вредны для всех". Перед началом саммита французский лидер провел двухчасовую беседу с Трампом, которая, по словам лиц из близкого окружения французского президента, прошла "очень продуктивно".
Ожидается, что важными темами на саммите лидеров семи ведущих индустриальных стран станут также торговая война между США и Китаем и не утихающие лесные пожары в Бразилии, которые, по словам Туска, "уничтожают зеленые легкие нашей планеты".
Туск заявил, что если Бразилия не предпримет действенных мер по тушению лесных пожаров, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.
Беспорядки на саммите G7 в Биаррице
Не обошлось без конфликтов и на акциях антиглобалистов, начавшихся в первый день саммита G7 вблизи Биаррицы. Так, после завершения мирного заявленного марша активистов по маршруту из французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун, начались беспорядки в городе Байонна.
Здесь сотни активистов собрались на несанкционированную демонстрацию против политики глобализма. Некоторые из них начали бросать камни в представителей полиции, после чего те применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ.
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