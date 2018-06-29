Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза потребовали от России более активных усилий по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" в 2014 году в небе над Донбассом. Соответствующий призыв содержится в обнародованном в ночь на пятницу, 29 июня, итоговом заявлении участников переговоров.

"Европейский совет подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета Безопасности ООН в отношении самолета, совершавшего рейс MH17. Евросовет призывает РФ полностью поддерживать прилагаемые усилия по установлению истины, справедливости и ответственности", — отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой высшего политического органа ЕС.

Поддержка Киеву

Соответствующая резолюция СБ ООН, в частности, обещает поддержку Украине в международном расследовании данного инцидента и выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что "вооруженные группы" в регионе препятствуют "неограниченному доступу соответствующих следственных органов" к месту происшествия.

Ранее, 6 июня, правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности Киева за катастрофу малайзийского "Боинга". "По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", — говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента. Еще раньше, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство — граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.