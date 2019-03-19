Предстоящий в ближайшие четверг и пятницу саммит ЕС может, по мнению высокопоставленных дипломатов, завершиться без окончательного решения об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. "Похоже, нам нужно подождать еще одну неделю, чтобы увидеть, что произойдет", - сказал один из дипломатов в понедельник, 18 марта, в Брюсселе после объявленного намерения главы палаты общин британского парламента Джона Беркоу не выносить вновь на голосование дважды отклоненный проект договора Лондона с Брюсселем о "Брекзите".
Тот же дипломат заявил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС могут отложить принятие окончательного решения, чтобы дать премьер-министру Великобритании Терезе Мэй еще несколько дней для того, чтобы она вновь попыталась провести договор о "Брекзите" через парламент. Если же будет подана заявка об отсрочке "Брекзита", представители Евросоюза и Лондона могут договориться об условиях и уже затем на следующей неделе начать письменную процедуру по ее предоставлению.
Тереза Мэй намерена до начала саммита ЕС вновь провести голосование по договору о "Брекзите". На прошлой неделе палата общин потребовала от главы правительства запросить отсрочку. Мэй обещала подать подобную заявку в случае одобрения ее соглашения. Согласно предыдущему плану, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. "Техническая" отсрочка может занять три месяца. С отсрочкой должны быть согласны все 27 оставшихся стран Евросоюза.
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