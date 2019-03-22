Саммит Евросоюза подтвердил свою позицию непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, произошедшей пять лет назад, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, согласованном главами государств и правительств стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 22 марта, сообщает корреспондент DW.
Касательно аннексии Крыма Россией в документе говорится: "ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности".
ЕС усиливает противодействие дезинформации
Саммит ЕС призвал также продолжить координацию усилий по противодействию "внутренней и внешней" дезинформации, а также по защите выборов в странах Евросоюза, в частности, майских выборов в Европарламент. При этом участники встречи на высшем уровне положительно отозвались о уже достигнутом в данном направлении. Так, 18 марта в ЕС была запущена система быстрого оповещения о фейках.
Кроме того, в документе содержится призыв не ослаблять усилия по "защите демократических систем в ЕС и борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, которые несет дезинформация", а также по "повышению устойчивости ЕС к гибридным угрозам". В то же время Россию в этом контексте напрямую не упоминается, хотя еще на прошлой неделе Европарламент назвал РФ "главным источником дезинформации в Европе" .
ФОТО: В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
21 марта на юге Норвегии открылся первый в Европе...
Саммит ЕС: Аннексия Крыма - прямой вызов международной безопасности (23)
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили...
Авиакомпания Индонезии отменила заказ на закупку 49 Boeing 737 MAX 8 (6)
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia...
КНДР выходит из механизма координации с Южной Кореей. Его создание считали прорывом (2)
Пхеньян принял решение выйти из координационного...
Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе
В резолюции Совета осуждается "преднамеренное...
TOP новостей
Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (15)
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (141)
С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...
Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (36)
Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...
Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (159)
Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...
В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (110)
Несмотря на то, что российские власти несколько лет...