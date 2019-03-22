Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины и осудили аннексию Крыма Россией. Они также хотят усилить противодействие дезинформации.
Angela Merkel Briuselyje
© AP/Scanpix

Саммит Евросоюза подтвердил свою позицию непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, произошедшей пять лет назад, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, согласованном главами государств и правительств стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 22 марта, сообщает корреспондент DW.

Касательно аннексии Крыма Россией в документе говорится: "ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности".

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ЕС усиливает противодействие дезинформации

Саммит ЕС призвал также продолжить координацию усилий по противодействию "внутренней и внешней" дезинформации, а также по защите выборов в странах Евросоюза, в частности, майских выборов в Европарламент. При этом участники встречи на высшем уровне положительно отозвались о уже достигнутом в данном направлении. Так, 18 марта в ЕС была запущена система быстрого оповещения о фейках.

Кроме того, в документе содержится призыв не ослаблять усилия по "защите демократических систем в ЕС и борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, которые несет дезинформация", а также по "повышению устойчивости ЕС к гибридным угрозам". В то же время Россию в этом контексте напрямую не упоминается, хотя еще на прошлой неделе Европарламент назвал РФ "главным источником дезинформации в Европе" .

Deutsche Welle
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