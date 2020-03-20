По словам Дира, президент уже проинформировал об этом других членов G7. Такое решение приняли, чтобы "каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические вызовы COVID-19", пояснили в Белом Доме. Планируется, что еще две встречи "большой семерки" по видеосвязи пройдут в апреле и мае.
16 марта Трамп провел экстренную видеоконференцию с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, чтобы обсудить меры по противодействию распространения вируса. В частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе выразил надежду, что его страна сможет провести Олимпийские игры, которые должны пройти в июле-августе 2020 года.
Из-за пандемии коронавируса в США введен режим чрезвычайной ситуации. 12 марта Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении на месяц запрета въезда в США из Европы. Кроме того, Госдеп США приостановил выдачу виз в большинстве стран мира. Тогда же Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы коронавируса видит себя "президентом военного времени".
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