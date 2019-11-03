"Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности", - говорится в заявлении.
Из-за убыточности авиакомпания отменит рейсы в Ригу, Минск, Амман и Пекин. Частота полетов по среднемагистральным маршрутам из Киева в Европу и Азию будет сокращена до одного раза в день.
"Изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", - заявили в МАУ.
В 2018 году убытки МАУ составили 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем году (304,51 млн грн). Совладелец МАУ Арон Майберг считает, что убытки МАУ во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По его словам, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание.
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