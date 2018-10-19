Деньги должны быть перечислены в течение 10 лет. Они пойдут на развитие городского транспорта (22 миллиона евро), повышение доступности метро (семь миллионов евро), реконструкцию улиц (четыре миллиона евро), а также на уборку улиц и повышение безопасности (три миллиона евро), сообщили в городском совете Барселоны. В обмен на эти выплаты городские власти обещают урегулировать статус храма в начале следующего года.
Строительство Саграда-Фамилия с 1882 года продолжается без какого-либо контроля со стороны городского совета или регионального правительства Каталонии. Из-за отсутствия надзора строители нарушали установленные нормы. Например, восемь колонн храма частично оказались на тротуаре. К сегодняшнему дню строительство завершено примерно на 70%.
Ежегодно район Барселоны, где располагается Саграда-Фамилия, посещают 20 миллионов человек. Сам храм — 4,5 миллиона человек в год, или более 12 тысяч человек в день. Билеты на вход стоят от 15 евро, а ежегодный доход от туризма составляет около 50 миллионов евро. Туристический поток резко вырос после того, как в ноябре 2010 года храм освятил папа римский Бенедикт XVI.
Посол Латвии при ООН: действия России затрудняют усилия по ядерному разоружению (6)
В Нью-Йорке во время дебатов государств-участников ООН...
После трагедии в Керчи шесть человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще семь - в тяжелом (4)
Шесть человек из числа пострадавших при взрыве в...
Европейско-японский космический зонд стартовал к Меркурию (1)
Корабль BepiColombo достигнет цели предположительно в...
Еврокомиссия: Число нелегальных мигрантов в Германии неизвестно (1)
Часть нелегальной миграции в Германию осуществляется в...
Выборы в Афганистане проходят на фоне насилия и сбоев (2)
Многие избирательные участки в стране остаются...
TOP новостей
Рейтинг кандидатов в президенты удивил новыми данными (41)
Меняется тройка самых популярных кандидатов на выборах...
В Шяуляй из мостовой извлекают старые камни еврейских надгробий (24)
В городе Шяуляй из разных мест извлекают старые камни...
В выходные погода изменится окончательно: перемены охватят всю Литву (1)
В субботу температура воздуха в Литве составит 8–13°C, а...
Массовое ДТП на дороге Вильнюс-Паневежис: погиб один человек (2)
По Единому номеру помощи поступила информация о том,...