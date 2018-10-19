Деньги должны быть перечислены в течение 10 лет. Они пойдут на развитие городского транспорта (22 миллиона евро), повышение доступности метро (семь миллионов евро), реконструкцию улиц (четыре миллиона евро), а также на уборку улиц и повышение безопасности (три миллиона евро), сообщили в городском совете Барселоны. В обмен на эти выплаты городские власти обещают урегулировать статус храма в начале следующего года.

Строительство Саграда-Фамилия с 1882 года продолжается без какого-либо контроля со стороны городского совета или регионального правительства Каталонии. Из-за отсутствия надзора строители нарушали установленные нормы. Например, восемь колонн храма частично оказались на тротуаре. К сегодняшнему дню строительство завершено примерно на 70%.

Ежегодно район Барселоны, где располагается Саграда-Фамилия, посещают 20 миллионов человек. Сам храм — 4,5 миллиона человек в год, или более 12 тысяч человек в день. Билеты на вход стоят от 15 евро, а ежегодный доход от туризма составляет около 50 миллионов евро. Туристический поток резко вырос после того, как в ноябре 2010 года храм освятил папа римский Бенедикт XVI.