Саакашвили, который сейчас находится в Киеве, рассказал журналистам, что все необходимые документы для его депортации в Польшу уже подписаны. При этом он подчеркнул, что "независимо от того, что будет дальше", он продолжит "мирную борьбу за смену власти" на Украине.

Ранее на этой неделе киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, который отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. В пятницу министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для экстрадиции политика в Грузию.

При этом Петренко пояснил, что ведомство ждет завершения экстрадиционной проверки для принятия окончательного решения в рамках украинского законодательства и международных норм. Защита Саакашвили ранее утверждала, что пока продолжаются судебные разбирательства по искам политика, правовых оснований у власти для его экстрадиции нет.

Напомним, в мае 2015 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен на пост главы Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил бывшего соратника гражданства, за несколько дней до этого тот оставил должность губернатора.

С тех пор Саакашвили открыто выступает в оппозиции к действующей в Киеве власти, требуя ее отставки. 10 сентября он прорвался на территорию Украины все из той же Польши. После этого в отношении него на Украине было возбуждено дело по пяти статьям.

В январе Саакашвили анонсировал "тур" по Украине, в ходе которого он собрался найти "300 спартанцев" для смены власти в стране. "Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся", - подчеркнул тогда лидер "Движения новых сил".

Отметим, что украинские власти также обвиняют Саакашвили в содействии преступным группировкам. Политика за последние месяцы неоднократно задерживали, но тут же отпускали на свободу.