В воскресенье Саакашвили и большая группа сопровождавших его журналистов и украинских политиков продолжительное время находились на нейтральной полосе на пограничном переходе Медыка/Шегини на границе с Польшей, пока толпа сторонников не оттеснила кордон из украинских пограничников и не провела бывшего губернатора Одесской области на украинскую территорию.
Саакашвили был лишен украинского гражданства решением президента страны Петра Порошенко, и власти заявляли, что при попытке пересечения границы ему будет отказано в разрешении на въезд, а его украинский паспорт будет изъят.
На пресс-конференции во Львове Саакашвили сказал, что вернулся, чтобы оспорить в суде решение об аннулировании его гражданства. Сейчас он намерен дожидаться во Львове своих жену и сына.
Политические акции
Саакашвили сообщил журналистам о готовящейся серии политических акций: "У меня есть четкий план — покончить с разграблением экономики, покончить с властью олигархов, покончить со злоупотреблением на темах войны. Для этого я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, что у нас в стране должна быть демократия и у нас не должно быть диктатуры олигархов".
Рассуждая о собственной безопасности, Саакашвили заявил: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь может быть под ударом. Но существование Украины под ударом, и свобода Украины под ударом. И свобода, и существование Украины намного выше, чем свобода и существование отдельно взятого гражданина, включая меня".
Президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с пересечением Саакашвили украинской границы. "Это дело правоохранительных органов, и они начали действовать. Оставим политику политикам, а преступление — правоохранителям, прокуратуре, суду", — заявил глава государства.
Перед этим он подчеркнул, что ни Саакашвили, ни его представители не оспаривали в суде решение президента о лишении его украинского гражданства. "Вместо этого совершено преступление. Есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности. Мне все равно, кто нарушает государственную границу: боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая, юридическая ответственность", — отметил Петр Порошенко. "Надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время с таким же рвением пробиваться в Грузию, как он пытался попасть в Украину", — добавил Петр Порошенко.
Саакашвили не оставил это выступление без ответа. "Я слышал, что президент говорил о каких-то преступлениях. Я хочу ему ответить: преступлением было лишение меня гражданства, подделка моих подписей, остановка поезда и взятие людей в заложники", — сказал политик.
Переход через границу
В воскресенье бывший председатель Одесской областной государственной администрации отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских депутатов.
Несколько сотен сторонников Саакашвили в воскресенье вечером прорвали кордон, не пропускавший экс-губернатора, и помогли тому попасть на территорию Украины. В Госпогранслужбе говорят, что пограничники получили приказ не применять силу к Саакашвили и его команде.
Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины". Возможное наказание по ней — лишение свободы сроком от трех до семи лет.
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