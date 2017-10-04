Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил "Украинским новостям" его адвокат Маркиян Галабала.
© Reuters / Scanpix

Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток, указал адвокат.

Между тем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экстрадиции Саакашвили в Грузию, согласно предварительным результатам проверки, препятствуют некоторые обстоятельства. "Господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно нашим международным обязательствам, препятствует его экстрадиции", — пояснил он.

Одновременно Луценко заверил, что эти обстоятельства будут тщательно изучены и на их основании будет составлен ответ прокуратуры министерству юстиции. "Эта процедура займет еще несколько недель", — добавил он.

10 сентября экс-президенту Грузии, ранее лишенному украинского гражданства, и его сторонникам удалось прорвать кордон украинских пограничников, которые перекрыли ему путь на контрольно-пропускном пункте "Шегини", и попасть на территорию Украины.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Убийство Ким Валль: на диске подозреваемого найдены видео обезглавливания женщин

Инженер-самоучка Мадсен заявляет, что Валль погибла...

Нобелевскую премию по химии дали за развитие криоэлектронной микроскопии

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию в...

Греция выдаст США россиянина по делу об отмывании $4 млрд через биткоины

В Греции суд города Салоники удовлетворил запрос США...

Глава Пентагона высказался против выхода из ядерного договора с Ираном

Министр обороны США Джеймс Мэттис полагает, что США...

Режиссера Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании (2)

Ренате Лангер, завершившая карьеру немецкая актриса,...

TOP новостей

Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (68)

Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...

В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители

В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...

Малдейкене готовится к президентским выборам: буду бороться до конца (15)

Депутат Аушра Малдейкене заявила, что если в...

Россия при Путине. После "Запад 2017" – пять сигналов Западу и Литве (106)

14-20 сентября 2017 г. в Беларуси и России состоялась...

Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (4)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...