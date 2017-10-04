Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток, указал адвокат.
Между тем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экстрадиции Саакашвили в Грузию, согласно предварительным результатам проверки, препятствуют некоторые обстоятельства. "Господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно нашим международным обязательствам, препятствует его экстрадиции", — пояснил он.
Одновременно Луценко заверил, что эти обстоятельства будут тщательно изучены и на их основании будет составлен ответ прокуратуры министерству юстиции. "Эта процедура займет еще несколько недель", — добавил он.
10 сентября экс-президенту Грузии, ранее лишенному украинского гражданства, и его сторонникам удалось прорвать кордон украинских пограничников, которые перекрыли ему путь на контрольно-пропускном пункте "Шегини", и попасть на территорию Украины.
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