Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры Украины, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

На Украине есть несколько видов домашнего ареста. Прокуратура настаивала на круглосуточном аресте, но суд счел достаточным запретить Саакашвили покидать его жилище с 22:00 до 7:00. Также бывшему губернатору, экс-президенту Грузии нельзя будет покидать Киев без разрешения следователя.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Печерского суда Киева, который 11 декабря прошлого года решил отпустить Саакашвили под поручительство депутатов Верховной рады Украины.

"Я принимаю вызов президента [Украины Петра] Порошенко", - заявил Саакашвили после оглашения решения, которое он назвал "позором". Политик также заявил, что в ближайшие дни объявит о планах продолжать акции протеста против президента.

"Петр Алексеевич, не на того нарвались", - добавил он.

В чем обвиняют Саакашвили

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на территориальную целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

По версии следствия, экс-глава администрации Одесской области получал средства на свои акции протеста против Порошенко от Сергея Курченко - бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который, как сообщалось, находится в России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал ранее, что обвинение против Саакашвили строится на ряде перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных на скрытую камеру. Сам политик категорически отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что вовсе не знаком с Курченко.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ, где он объявил голодовку. Предыдущая попытка задержания окончилась провалом - сторонники политика отбили его, после чего тот провел несколько дней в палаточном городке, развернутом возле Верховной рады.

Выступая в суде в декабре, Саакашвили говорил, что считает себя военнопленным, а требование посадить его под домашний арест назвал попыткой отлучить от политической деятельности. Вместе со своими сторонниками он тогда пел в суде гимны Украины и Грузии.

В свою очередь представитель обвинения на декабрьском суде заявил, что "одним из способов дестабилизации ситуации в Украине может стать инициирование российскими спецслужбами ликвидации Саакашвили". В ответ обвиняемый назвал доводы прокуратуры "дебильными", поскольку "нигде в мире не закрывают человека из-за того, что его могут убить".

По мнению Саакашвили, власти Украины хотят депортировать его в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

Саакашвили перешел в оппозицию к президенту Порошенко после того, как тот отправил его в отставку с поста главы администрации Одесской области, который бывший грузинский президент занимал с мая 2015 года по ноябрь 2016-го. Президентом Грузии он стал в 2004 году, ушел в отставку в 2013-м. Летом прошлого года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.