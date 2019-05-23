Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

"Наступила новая эпоха - новый президент! Поэтому, сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал адвокат.
В обращении Саакашвили заявляет, что его незаконно лишили гражданства.
"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - отмечает экс-губернатора Одесской области.
В то же время он утверждает, что ему не нужны "никакие должности и преференции".
Саакашвили заверил Зеленского, что в случае появления сомнений, президент может передать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.
29 апреля президент РФ Владимир Путин выступил за возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
По словам Путина, Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны" и "его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах".
21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину. В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания". Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила...
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