Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины. Об этом Чернолуцкий сообщил в Facebook.
Michailas Saakašvilis
© AFP / Scanpix

"Наступила новая эпоха - новый президент! Поэтому, сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал адвокат.

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В обращении Саакашвили заявляет, что его незаконно лишили гражданства.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - отмечает экс-губернатора Одесской области.

В то же время он утверждает, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Саакашвили заверил Зеленского, что в случае появления сомнений, президент может передать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

29 апреля президент РФ Владимир Путин выступил за возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
По словам Путина, Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны" и "его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах".

21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину. В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.

Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания". Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

Украинская правда
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