"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", — сказал газете Bild Саакашвили.
Если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", — добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", — заверил политик.
Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.
Bloomberg: в результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли более 200 российских наемников (257)
В результате авиаудара сил международной...
Глава МИД Нидерландов лгал о встрече с Путиным и его желании сделать страны Балтии частью "великой России" (22)
Накануне своей первой официальной поездки в Россию...
Саакашвили просит помощи у Меркель и Евросоюза (42)
Политик Михаил Саакашвили после выдворения из Украины...
Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" (10)
Американский президент Дональд Трамп в телефонном...
Михаила Саакашвили выслали из Украины в Польшу (28)
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской...
TOP новостей
Предложение на столе - минимум хотят увеличить до 593 евро (33)
13 февраля на заседании Трехстороннего совета...
Полиция не шутит – водителям грозит лишение прав (39)
Дорожная полиция Литвы обращает внимание на то, что...
В парламенте - еще один пакет ограничений, связанных с алкоголем (27)
В парламенте Литвы снова представили пакет поправок к...
Скульптор рассказал о работе над памятником архитектору литовской государственности Басанавичюсу (25)
Памятник доктору Йонасу Басанавичюсу, и новую площадь в...
Консерваторы предложат ввести льготный НДС на продукты питания (41)
После возобновления дискуссий о льготном НДС на...