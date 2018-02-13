"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", — сказал газете Bild Саакашвили.
Если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", — добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", — заверил политик.
Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.
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