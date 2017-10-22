Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу озвучил перед протестующими на площади Конституции у Верховной Рады в Киеве разработанный им "План спасения Украины за 70 дней". Как сообщает РИА "Новости", речь Саакашвили сопровождалась слайдами с основными положениями плана, которые с помощью проектора демонстрировались прямо на стене здания украинского парламента.

Бывший одесский губернатор предложил отменить медицинскую реформу, которую одобрил парламент, а вместо этого принять закон о страховой медицине. Кроме того, он предложил создать в стране резервную армию, а также принять закон об олигархах, суть которого сводится к лишению их "контроля над телевидением и политикой".

План Саакашвили также предусматривает импичмент президента Украины, новый закон о выборах депутатов, отмену областных государственных администраций и "ликвидацию ненужных контролирующих органов".

Кроме того, бывший президент Грузии призвал провести налоговую и таможенную реформы и принять закон "о праве граждан на вооруженную защиту".

Как передает РИА "Новости", вокруг политика во время выступления собрались несколько десятков человек. Каждое предложение Саакашвили присутствующие приветствовали одобрительными возгласами.

Напомним, 17 октября несколько тысяч человек с флагами "Национального корпуса", созданного на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, партий "Свобода", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили "Рух нових сил" начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

В минувшую среду, 18 октября, украинские полицейские штурмовали палаточный городок протестующих на улице Грушевского в центре столицы. В ответ на сопротивление активистов полицейские применили слезоточивый газ.

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил о том, что требования организаторов акций протеста в центре Киева являются лишь "дымовой завесой". По его словам, активисты, которые постоянно провоцировали полицейских, добиваются не реформ, а "крови".