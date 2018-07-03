"Я требую от президента — пусть вернет мне гражданство Грузии", — цитирует ТАСС высказывания Саакашвили, находящегося в Нью-Йорке, в интервью грузинской телекомпании Rustavi 2.

По словам политика, его лишили грузинского гражданства с нарушениями, а действия нынешних властей Грузии направлены на то, чтобы он не мог принимать участие в грузинской политике. Ранее он заявлял о своем намерении вернуться в Грузию грядущей осенью.

Заявление Саакашвили прокомментировал глава администрации действующего президента Грузии Георгий Абашишвили. "Он очень хорошо знает, что гражданства его лишил не Георгий Маргвелашвили, — подчеркнул Абашишвили. — Саакашвили сам лично и вполне осознанно отказался от гражданства Грузии в пользу гражданства Украины. Более того, за весь прошедший период он ни разу не обращался с просьбой вернуть ему грузинское гражданство".

Гражданства Саакашвили

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — в 2004-2007-х и 2008-2013 годах. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию за несколько дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили.

С тех пор экс-президент проживал в США и на Украине. В мае 2015 года ему было предоставлено гражданство Украины, где он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В связи с этим в декабре 2015 года он был лишен грузинского гражданства.

Согласно прежним правилам, гражданин Грузии при получении паспорта другой страны лишался грузинского, но при этом мог обратиться к грузинскому президенту с просьбой о получении двойного гражданства в виде исключения. В марте этого года парламент Грузии одобрил поправки в конституцию, позволяющие двойное гражданство без лишения грузинского, отмечает РИА "Новости".

Впоследствии у Саакашвили возник конфликт с украинскими властями. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за границей. В сентябре того же года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу при поддержке своих соратников и организовал на Украине ряд протестных акций против действующей власти.

После этого суд в Львовской области Украины признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы. Государственная миграционная служба Украины отказала ему в статусе беженца.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и в тот же день выдворен с территории Украины в страну предыдущего пребывания — в Польшу, откуда осенью он прибыл уже без украинского гражданства. В Госпогранслужбе Украины выдворение обосновали тем, что политик находился на территории государства незаконно.

Саакашвили после выдворения с Украины сначала прилетел в Варшаву, а после перебрался в Амстердам. В Нидерландах ему вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе. Еще в прошлом году стало известно, что у Саакашвили есть голландская виза, выданная ему на том основании, что он женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, с которой у него есть двое общих детей.

В конце февраля Саакашвили на три года запретили въезд на Украину.

По возвращении в Грузию Саакашвили может оказаться за решеткой

В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в тот же день в здание телеканала "Имеди", незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили, препятствовании расследованию убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенного в 2006 году, и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

5 января 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили по делу об убийстве Гиргвлиани к трем годам лишения свободы, признав экс-президента виновным по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Одновременно суд запретил Саакашвили в течение полутора лет занимать в Грузии должности в госслужбах или в органах местного самоуправления.

28 июня этот же суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Гелашвили. Согласно решению суда, экс-президент также лишен права занимать должности в органах государственной власти Грузии и местного самоуправления в течение двух лет и трех месяцев.