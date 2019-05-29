Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину. Об этом сам Саакашвили сообщил в своем Facebook.
Michailas Saakašvilis
© Reuters / Scanpix

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал он.

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28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили. Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.

Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая. Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Украинская правда
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