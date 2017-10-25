Находящийся в Киеве бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства. Политик намерен обжаловать это решение в суде, сообщает "Интерфакс-Украина". Cейчас Саакашвили "живет" в палатке в Мариинском парке.
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"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", — заявил Саакашвили возле здания государственной миграционной службы Украины в Киеве, куда прибыл, чтобы подать жалобу на ответ, полученный от Львовского управления Госмиграционной службы.

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Ранее Саакашвили обратился во Львовское управление Госмиграционной службы (ГМС) с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Ему ответили, что надо обратиться лично в территориальный орган ГМС по месту пребывания.

В команде Саакашвили отметили, что полученный ответ политик намерен обжаловать в суде. Кроме того, Саакашвили 26 октября собирается обратиться в ГМС для получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, сообщает "Интерфакс-Украина".

Между тем ночь на 25 октября Михаил Саакашвили провел в палатке у здания Верховной Рады в Киеве. Утром 25 октября в палаточном городке у здания парламента находились около 60 человек, передает телеканал "112 Украина".

"Я провел ночь в палатке. Здесь люди ждут 7 ноября, когда Верховная Рада должна принять три закона для изменения политической системы", — сообщил политик на своей странице в Facebook. По его словам, палатка теперь является его "президентским номером". В соцсети он также опубликовал свое селфи в палатке. В интервью телеканалу NewsOne бывший губернатор отметил, что ночевал в той же палатке, в которой жил летом 2016 года при строительстве трассы Одесса — Рени.

По словам политика, в ближайшие дни в палаточном городке будут проводиться лекции и семинары по политическим реформам и информационным технологиям, а вечером состоится общее собрание, куда люди могут прийти после работы.

Кроме того, Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой. "Я хочу просить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", — отметил он.

Сейчас при входе в палаточный городок в Мариинском парке Киева, где находится Саакашвили, стоят двое охранников, сообщает УНИАН. Также для прохода к палаткам нужно зарегистрироваться в одной из палаток: спрашивают не только имя и название редакции, но и дату рождения и город проживания.

Другие палатки на улице Грушевского полупустые, возле них стоят мужчины с нашивками батальона "Донбасс". В целом в палаточных городках по улице Грушевского и в Мариинском парке спокойно, десятки правоохранителей следят за порядком. Подходы к Верховной Рады по улице Грушевского перекрыты заборами, сотрудники полиции проверяют сумки прохожих.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 10 сентября экс-президент Грузии пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

В конце сентября Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента по документам относительно прекращения его гражданства Украины — в АП просили подождать еще до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.

24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

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