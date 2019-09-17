Саакашвили назвал пятую колонну и Россию угрозой независимости Грузии

Это прелюдия упразднения независимости Грузии. Мы являемся поколением, при котором может закончиться независимость Грузии, сейчас необходимы действия и нам нужно идти до конца, — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на встрече с молодежью, гостившей у него в доме в Украине, пишет "Грузия online".
Michailas Saakašvilis
© Reuters / Scanpix

”Следующие месяцы будут решающими. Их нужно отстранить. Их нам следовало отстранить от власти вчера, позавчера, три месяца назад, год назад, но и завтра может еще не поздно. От них нужно избавиться всеми позволительными методами, что позволяет мораль. Обращаюсь ко всем, тут реально решается вопрос… Я хочу, чтобы мы все понимали, в каком положении находимся. Вчера все меня спрашивали, почему грущу. Потому, что я теряю родину. У Грузии есть огромный потенциал. Я точно знаю, что она будет сильнейшей страной, успешной страной, и мы не должны поддаться ни на одну из провокаций. Должны быть спокойными, не должны давать русским повода для военного вмешательства и упразднения суверенитета. То, чего Россия не смогла в 2008 году, делает в 2019 году”, — заявил Саакашвили на встрече с молодежью.

Статьи по теме:
В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии  (13)
Каникулы в Кутаиси: как грузинские курорты возрождают легенды и избавляются от призраков  (28)

Он сказал и о Бидзине Иванишвили. По словам Саакашвили, председатель партии ”Грузинская мечта” догадывается, что проиграет выборы и сейчас думает лишь об установлении диктатуры.

Он также коснулся назначения Георгия Гахария премьер-министром Грузии и отметил, что от этого факта Запад остался весьма недоволен.

По его же словам, страна сейчас находится в решающей фазе и должно проясниться, кто победит ”мы, или они”.

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

ЦИК Украины объявил о победе "Слуги народа" на выборах в Раду (3)

По результатам подсчета ста процентов бюллетеней в...

На юге России начались военные учения накануне маневров НАТО в Грузии (6)

Две армии Южного военного округа России в среду начали...

Гражданский активист о событиях в Грузии: нельзя быть вечно зависимым от "российской иглы" (265)

20 июня в Грузии разразился скандал во время заседания...

ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев телеканала "Рустави 2" (1)

В Страсбурге поддержали решения грузинских судов,...

В мире

Глава МВД Эстонии: сотни тысяч жителей России могут заявить, что они — этнические эстонцы (5)

Глава МВД Эстонии Март Хельме призывает с...

СМИ: Убийца чеченца в Берлине был из структур российского МВД

"Немецким следователям известна настоящая личность...

В правительстве Крыма поддержали предложение о двойном названии республики

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов...

Саакашвили назвал пятую колонну и Россию угрозой независимости Грузии

Это прелюдия упразднения независимости Грузии. Мы...

Встреча Юнкера и Джонсона по Brexit закончилась безрезультатно (4)

Евросоюз все еще не получил от Великобритании...

TOP новостей

Keisčiausias viešbutis Lietuvoje Keisčiausias viešbutis Lietuvoje Keisčiausias viešbutis Lietuvoje Keisčiausias viešbutis Lietuvoje

Туристы со всего мира удивляются гостинице под Вильнюсом, а жители Литвы о ней не знают (66)

В деревне Каймину (Соседей), в Ширвинтском районе –...

В Литве принято беспрецедентное решение: могут лишиться работы сотни людей (66)

На прошлой неделе правительство Литвы приняло...

Погода: с каждым днем будет все прохладнее

После ветреных выходных и понедельника атлантический...

В карьере покинувшего политику Ушацкаса - неожиданный поворот (2)

Многолетний дипломат Литвы и Евросоюза Вигаудас...

Дипломат США: прославление пособников Холокоста вредит репутации Литвы (115)

В понедельник высокопоставленный американский...