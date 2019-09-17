”Следующие месяцы будут решающими. Их нужно отстранить. Их нам следовало отстранить от власти вчера, позавчера, три месяца назад, год назад, но и завтра может еще не поздно. От них нужно избавиться всеми позволительными методами, что позволяет мораль. Обращаюсь ко всем, тут реально решается вопрос… Я хочу, чтобы мы все понимали, в каком положении находимся. Вчера все меня спрашивали, почему грущу. Потому, что я теряю родину. У Грузии есть огромный потенциал. Я точно знаю, что она будет сильнейшей страной, успешной страной, и мы не должны поддаться ни на одну из провокаций. Должны быть спокойными, не должны давать русским повода для военного вмешательства и упразднения суверенитета. То, чего Россия не смогла в 2008 году, делает в 2019 году”, — заявил Саакашвили на встрече с молодежью.
Он сказал и о Бидзине Иванишвили. По словам Саакашвили, председатель партии ”Грузинская мечта” догадывается, что проиграет выборы и сейчас думает лишь об установлении диктатуры.
Он также коснулся назначения Георгия Гахария премьер-министром Грузии и отметил, что от этого факта Запад остался весьма недоволен.
По его же словам, страна сейчас находится в решающей фазе и должно проясниться, кто победит ”мы, или они”.
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