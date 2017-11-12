В центре Киева в воскресенье, 12 ноября, прошел митинг сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. В акции под названием "Марш возмущенных" участвовали около 500 человек.

Протестующие прошли от Михайловской площади до здания Верховной рады Украины на улице Институтской. Они скандировали "Импичмент", "Банду - геть!" и "Киев, вставай". Акция завершилась митингом на площади Конституции.

Выступая перед собравшимися, Михаил Саакашвили сообщил, что намерен озвучить новые требования к властям Украины. "Да, мы собираемся делать переворот, но переворот не в государстве, а в создании украинцев", - заявил политик.

По данным правоохранительных органов, мероприятие прошло мирно, задержаний в ходе него не было.