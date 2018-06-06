Во время визита Каволи обсудит с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем ход международных военных учений Saber Strike 2018 в странах Балтии и Польше, проведение возглавляемой США операции Atlantic Resolve в Латвии, другие актуальные вопросы оборонной отрасли.

"Военные учения Saber Strike возглавляют силы США в Европе, поэтому визит генерал-лейтенанта Каволи в Латвию можно считать подтверждением не только нашего стратегического партнерства, но и важного значения этих учений в укреплении обороноспособности Латвии и региона", - отметил Калниньш.

В Латвии Каволи лично посетит учения Saber Strike 2018.