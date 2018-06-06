Во время визита Каволи обсудит с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем ход международных военных учений Saber Strike 2018 в странах Балтии и Польше, проведение возглавляемой США операции Atlantic Resolve в Латвии, другие актуальные вопросы оборонной отрасли.
"Военные учения Saber Strike возглавляют силы США в Европе, поэтому визит генерал-лейтенанта Каволи в Латвию можно считать подтверждением не только нашего стратегического партнерства, но и важного значения этих учений в укреплении обороноспособности Латвии и региона", - отметил Калниньш.
В Латвии Каволи лично посетит учения Saber Strike 2018.
Польские эксперты нашли следы взрывчатки на останках жертвы крушения Ту-154 с Качиньским (9)
Польская правительственная подкомиссия, повторно...
Трамп вышел из сделки с Ираном. Теперь Иран решил обогащать уран (1)
Власти Ирана объявили о начале работ по наращиванию...
Русский язык в Молдове может потерять свой статус (3)
Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон,...
С визитом в Латвии находится командующий армией США в Европе (2)
На этой неделе с визитом в Латвии находится...
TOP новостей
Матеуш Моравецкий: в Литве делается то же, что мы сделали в Польше (23)
В воскресенье Литву посетил премьер Польши Матеуш...
Литовское водительское удостоверение будет действительно почти во всем мире (5)
Кабинет министров одобрил предложение Министерства...
Болельщики могут попасть на чемпионат мира без визы и через Беларусь (3)
Россия и Беларусь подписали соглашение, которое...
Погода: прохладу вновь сменит жара, в конце недели - 27 градусов (2)
В середине недели прохлада задержится еще на один день,...
На фармацевтическом рынке – загадочный игрок, следы которого ведут в Россию (31)
Более 30 млн. евро – столько средств одной из крупных...