На этой неделе с визитом в Латвии находится командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
© Foto: eur.army.mil

Во время визита Каволи обсудит с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем ход международных военных учений Saber Strike 2018 в странах Балтии и Польше, проведение возглавляемой США операции Atlantic Resolve в Латвии, другие актуальные вопросы оборонной отрасли.

"Военные учения Saber Strike возглавляют силы США в Европе, поэтому визит генерал-лейтенанта Каволи в Латвию можно считать подтверждением не только нашего стратегического партнерства, но и важного значения этих учений в укреплении обороноспособности Латвии и региона", - отметил Калниньш.

В Латвии Каволи лично посетит учения Saber Strike 2018.

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