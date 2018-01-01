С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, а еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.

Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты осуществляется одновременно с существенным снижением налогового бремени на рабочую силу, поэтому не ослабит внешнюю конкурентоспособность предприятий, а также не ухудшит их финансовую ситуацию, что особенно актуально для регионов Латвии, где общий уровень зарплат значительно ниже.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Плохое предзнаменование? Новый год начался для Эстонии без гимна (6)

Председатель правления ERR Рейн Вейдеманн выразил...

ВИДЕО: Как мир отметил Новый год (3)

Новогодняя вечеринка на Таймс-сквер в Нью-Йорке в этом...

ВИДЕО: ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление Путина (21)

Под Новый год эстонский канал ETV+ показал пародию на...

Генсек ООН объявил красную тревогу (3)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем...

У солдата-перебежчика из КНДР в Сеуле нашли иммунитет к сибирской язве (4)

В крови перебежчика из КНДР обнаружены антитела к...

TOP новостей

Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (71)

В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...

Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (41)

В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...

Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (92)

В год столетия литовского государства следует...

С 1 янвaря повышaется минимальная зарплата (46)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) с 1 января...

Вильнюс обновляет троллейбусный парк (10)

Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...